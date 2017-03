Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Schulz/ Merkel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Schulz/ Merkel:

"Der Schulz-Sound hält sich bisher erstaunlich lang in den Polit-Charts auf Platz eins.



Aber der Wahlkampf dauert noch ein halbes Jahr. Vor einem halben Jahr lag die SPD im Jammertal, ohne Schulz, ohne Idee, eine weitere Amtszeit Merkels schien sicher. Das belegt die Binsenweisheit, dass sich unheimlich viel tun kann in kürzester Zeit - was dann die politische Agenda womöglich umkrempelt. Die SPD muss daher alles versuchen, ihren märchenhaften Höhenflug zu stabilisieren. Und die Union? Je länger sie angesichts von Schulz in einer Art Schockstarre verharrt, desto heikler wird es für sie. Erste Wegweiser wird die Saar-Wahl am Sonntag geben."/DP/jha