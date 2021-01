Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Schulöffnungen/schließungen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Schulöffnungen/schließungen:

"Die Pädagogen wünschen sich zumindest eine grobe Abstufung, wann denn überhaupt welche Art von Unterricht in Frage kommt.



Die könnte zum Beispiel so lauten, dass bis zu einer Inzidenz von 50 Präsenzunterricht angesagt ist, bis 100 Wechselunterricht und danach Fernunterricht. Davon kann dann ja auf Grund lokaler Besonderheiten immer noch abgewichen werden, aber es wäre wenigstens eine Orientierungshilfe. Was am wenigsten hilft, das sind demonstrativ zur Schau getragene Streitigkeiten wie in Bayern und Baden-Württemberg, wo sich die Koalitionspartner - hier CSU und FW, dort Grüne und CDU - ständig widersprechen. Wenn nicht mal eine einzelne Regierung eine Linie finden kann, ganz zu schweigen von 17 in ganz Deutschland, dann verliert der Bürger das Vertrauen."/yyzz/DP/nas