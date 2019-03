Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Scheuer/Lobbytermine Autoindustrie

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Scheuer/Lobbytermine Autoindustrie:

"Die wirtschaftliche Bedeutung der Automobilhersteller ist unbestritten.



Dennoch zeugt Scheuers Terminpolitik von politischer Unklugheit - weil ihm gerade in Zeiten von Dieselbetrug, Fahrverbots- und Tempolimit-Debatte sowie generell schwindender Kraft des Autos als Statussymbol hätte klar sein müssen, welche fatale Außenwirkung er damit erzeugt. Scheuer bestärkt damit jene, die in ihm eine Fehlbesetzung als Verkehrsminister sehen. Weil es ihm offenbar wichtiger ist, CEOs und Aktionäre (und temposüchtige Autobahnraser) zufriedenzustellen, als für gesellschaftlichen Ausgleich in einer schwierigen Diskussion zu sorgen. Und sollte es um die potenziellen Wähler in der Belegschaft der Hersteller gehen: Warum traf sich der CSU-Politiker dann nur ein Mal mit Betriebsräten und ganze 14 Mal mit Vorständen? Zudem sollte der Minister mal nachrechnen: Nabu, BUND und Greenpeace haben in Deutschland jeweils mehrere Hunderttausend Mitglieder und etliche Sympathisanten. Sie derart zu verprellen, ist aus Politikersicht schlicht fahrlässig."/yyzz/DP/he