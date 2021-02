Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu SPD-Vorschlag/Corona-Urlaub für Eltern

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu SPD-Vorschlag/Corona-Urlaub für Eltern:

Sonderurlaub für Eltern, wie ihn die SPD vorschlägt, klingt großartig.



Allerdings nur im ersten Moment. Denn nicht nur die Eltern sind am Ende ihrer Kräfte - auch die Ressourcen vieler Arbeitgeber sind erschöpft. Ihnen zusätzlich beschäftigten Eltern aufzubürden, kann in Pandemiezeiten dazu führen, dass das Maß des finanziell Stemmbaren bei einigen Firmen endgültig überschritten wird. Statt also wieder Einzelne zu belasten, wäre es sinnvoller, die Zahl der sogenannten Kinderkrankentage weiter zu erhöhen. Die Kosten hierfür schultern die Krankenkassen - und damit die Gemeinschaft./be/DP/mis