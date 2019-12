Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Parteispenden

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Parteispenden:

"Von einer Entfremdung zwischen Wirtschaft und Politik kann keine Rede sein.



Im Gegenteil, "Parteisponsoring" ist heute viel öfter zu beobachten als früher. So erhalten Konzerne beispielsweise auf Bundesparteitagen die Möglichkeit zur positiven Selbstdarstellung - als Gegenleistung für finanzielle Unterstützung der Veranstaltung. Wer Geld unterbringen will, muss also nur kreativ sein. Das Ganze nennt man dann eine Win-win-Situation."/ra/DP/nas