Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Merkel vor NSA-Ausschuss

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" über Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem NSA-Ausschuss:

"Wieder einmal ist der Bundeskanzlerin ein Satz, den sie geprägt hatte, zum Verhängnis geworden.



Wer angesichts der Spionageaktivitäten einer befreundeten Nation (der USA) sagt, "Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht", der steht am Ende eben ziemlich peinlich da, wenn bekannt wird, dass sein eigener Geheimdienst sich kaum besser verhalten hat. Das würde im Nachhinein auch erklären, warum Angela Merkel mit Kritik gegenüber den Amerikanern so zurückhaltend war. (...) Der Auftritt, in neun Worte gefasst: Mein Name ist Merkel und ich weiß von nichts."/snz/DP/tos