Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Macron

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Macron:

"Es wäre das Falscheste, Macrons Vision abzutun.



Er liefert immerhin das, was Europa braucht, will es als starke Kraft wahrgenommen werden: Die EU muss natürlich besser werden, sie braucht Reformen. Es reicht keineswegs, nur vom Friedensprojekt Europa zu schwärmen; es ist viel zu wenig, sich darauf auszuruhen. Denn genau dieses "Weiter so, ist doch alles gut" wäre die Munition, auf die Europas Gegner hoffen: Sie brauchen das Feindbild Brüssel für ihre zu oft faktenferne Hetze. Also: nur ran an Antworten auf Macrons Ideen, nicht nur, aber vor allem in Berlin!"