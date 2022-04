Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Lawrows Kriegsdrohung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Lawrows Kriegsdrohung:

"Wie sind Lawrows Sätze zu werten? Zum einen vermutlich in der Tat als Anzeichen russischer Schwäche: Putins Krieg ist bisher eine Katastrophe - für die Ukraine sowieso, aber auch für Russland, das bisher kein Ziel erreicht hat, sich aber ins Abseits und in ein nicht nur wirtschaftliches Desaster bombt. Laut Völkerrecht sind Staaten, die angegriffene, unabhängige Staaten gegen den Aggressor unterstützen, keine Kriegspartei. Doch wir wissen, was Putin von Völkerrecht hält: nichts."/ra/DP/jha