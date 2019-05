Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Lage am Arbeitsmarkt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Lage am Arbeitsmarkt:

"Dass ohnehin historisch tiefe Arbeitslosenzahlen nun noch weiter sinken, dafür bräuchte es ungebrochenes Wirtschaftswachstum.



Ein Wachstum, das nicht in Sicht ist. Zu viele schwarze Wolken sind am Horizont aufgezogen: die von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskriege, die eine Exportwirtschaft wie die deutsche immer treffen werden, die Gefahr eines ungeregelten Brexits und die unsichere Zukunft der gerade auch für Bayern so wichtigen Automobilbranche. Das Ende der Rekordjagd am Arbeitsmarkt heißt aber nicht, dass die Massenarbeitslosigkeit in absehbarer Zeit zurückkehrt, das heißt nur: Wir müssen uns daran gewöhnen, dass von Nürnberg aus nicht mehr jeden Monat Zahlen verkündet werden, die man automatisch mit dem Zusatz "Rekordwert" versehen kann."/zz/DP/he