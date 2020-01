Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Giffey, SPD, Berlin

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Giffey, SPD, Berlin:

"Populäre, zupackende Politiker stehen in Teilen der SPD-Basis stets unter dem Generalverdacht, nicht sozialdemokratisch genug zu sein.



Man darf zum Beispiel bei aller heutigen Verehrung für Altkanzler Helmut Schmidt nicht vergessen: Er hatte es nicht leicht mit seiner Partei. Erst recht nicht Gerhard Schröder, immerhin ein Mann, der 1998 bei der Bundestagswahl sagenhafte 40,9 Prozent geholt hatte. Zur Erinnerung: Saskia Esken schaffte in ihrem eigenen Wahlkreis (Calw/Freudenstadt) beim letzten Mal 16,9 Prozent der Erststimmen. Franziska Giffey, die nun nach dem Willen des Führungszirkels der Berliner SPD Regierende Bürgermeisterin werden soll, ist auch so eine, die bei den Wählerinnen und Wählern besser ankommt als bei den traditionell linken Parteifunktionären der Hauptstadt. Sie hat das Helmut-Schmidt-Gen."/be/DP/he