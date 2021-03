Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Fukushima/Atomausstieg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Fukushima/Atomausstieg:

"So ärgerlich die großen und kleinen Irrwege bei der Energiewende sind: Leicht gerät in Vergessenheit, dass die Ära der Atomkraft von Anfang an eine Geschichte massiver Fehlentwicklungen war.



Die Ängste der Bevölkerung wurden von der Politik nicht ernst genommen, die Proteste mit aller Macht niedergerungen. Für die unzähligen Polizeieinsätze hat der Staat viel Geld gezahlt - und der Vertrauensverlust vieler Bürger stellt ebenfalls einen hohen Preis dar."/yyzz/DP/he