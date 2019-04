Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Fleisch/Tierwohl/Haltungsform

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Fleisch/Tierwohl/Haltungsform:

"Nur mit Glück und Geduld können Verbraucher derzeit das aus ihrer Sicht jeweils richtige Produkt einkaufen.



Daran wird leider auch das neue Logo nichts ändern. Außer Sie zählen zu den wenigen und wahren Experten, die "Stallhaltung", "Stallhaltung plus", "Außenklima" und "Premium" unterscheiden können. Mit diesen vier Stufen werden die Kunden von Edeka ab sofort konfrontiert. Rewe, Aldi und Lidl wollen folgen. Dass mit diesem neuen Label nicht alles gut wird, liegt auf der Hand. So begrüßenswert es sein mag, die Tierhaltung zu kategorisieren, so wenig fördert das den Durchblick der Kunden. Dabei wäre es ein Leichtes, verlässlich Hilfe zu leisten. Erste Voraussetzung dafür sind Standards, die von der Politik festgezurrt werden müssen. Zweitens muss eine allgemeingültige Pflicht zur Kennzeichnung gesetzlich vorgeschrieben werden. Und drittens muss dem Wirrwarr an möglichen Kennzeichnungen ein Ende bereitet werden, sodass auf einen Blick ein Gesamturteil erfolgen kann."