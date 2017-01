Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Falschnachrichten im Internet

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Falschnachrichten im Internet:

"2017 muss deshalb ein Jahr werden, an dessen Ende wir sagen können, dass die Wahrheit (wieder) an Bedeutung gewonnen hat.



Und dass über politische Inhalte und Konzepte gestritten worden ist. An strittigen Entwicklungen, etwa der unanständig auseinanderdriftenden Schere zwischen Arm und Reich, mangelt es wahrlich nicht. 2017 muss ein Jahr der Fakten werden!"/be/DP/he