Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu FDP

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu FDP

Eine Studie des "rheingold-Instituts" zeigte kürzlich, was viele Deutsche wollen: ein bisschen grün (mehr Klimaschutz), ein bisschen gelb (mehr Freiheit und weniger aufwendige Verfahren), ein bisschen rot (und das alles sozial abgefedert).



Schwarz kam da nur am Rande vor - eventuell auch, weil zusehends unklar ist, wofür die Union eigentlich steht. Klingt wie der Wunsch nach einer Ampel. Ja, die könnte das Land voranbringen. Aber nur, wenn sich alle Partner ab Sonntag, 18 Uhr, verabschieden von Denkverboten und gemeinsam an den besten Lösungen fürs Land arbeiten./zz/DP/zb