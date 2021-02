Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Corona-Lockdown

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die 'Nürnberger Nachrichten' zu Corona-Lockdown:

"Das Senken des für Öffnungen nötigen Inzidenzwerts auf die niedrigere Zahl irritiert zunächst.



Es wirkt für manche so, als sagten die Regierenden: So, jetzt habt ihr das Ziel fast erreicht - deshalb legen wir nun die Messlatte gleich noch etwas höher. Dass die 35 stets eine Rolle spielte - das wurde kaum kommuniziert. Wie so vieles in der Corona-Politik einer Kanzlerin, die nur am Anfang der Pandemie eindringlich auftrat. Dann und vor allem zuletzt wirkte Angela Merkel eher wie eine teils verzweifelte Getriebene."/al/DP/fba