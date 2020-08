Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Corona/Bayern/Söder

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" schreiben zu Corona/Bayern/Söder:

Bedenklicher ist für Söder, dass im Freistaat der vergleichsweise harte Kurs sich in den Zahlen nicht widerspiegelt.



Bayern bleibt bei den meisten relevanten Werten an der traurigen Spitze, deutlich vor Nordrhein-Westfalen beispielsweise, dessen Ministerpräsident von Anfang an einen weicheren Kurs gefahren hat. Klar, Bayern hatte von Anfang an höhere Zahlen. Doch im Winter ließ sich das noch mit den Skiurlaubern erklären, die das Virus eingeschleppt haben. Das zieht jetzt als Argument nicht mehr