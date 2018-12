Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu CSU-Steuerbremse

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu CSU-Steuerbremse:

"Forderungen nach Steuersenkungen, nach regelmäßigen sogar, klingen immer gut - das weiß natürlich auch die CSU.



Und dass die Menschen, die hart arbeiten, entlastet werden sollen - klingt das etwa nicht überzeugend? Zweifel sind erlaubt. Zwar hat jeder gern mehr Euro im Geldbeutel, aber die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes hängt entscheidend ab von einer funktionierenden Infrastruktur: Straßen, Schienen, Schulen, Universitäten, solche Sachen. Und da ist leider in den vergangenen Jahren gespart worden, wo es nur geht - mit dem Ergebnis, dass es heute in all diesen Sektoren einen gewaltigen Investitionsrückstau gibt. Es wäre für die Zukunftsfähigkeit des Landes deutlich besser, zusätzliche Steuereinnahmen hier zu investieren."/al/DP/he