Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Bundeswehr/100 Milliarden

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bundeswehr/100 Milliarden

Der Rückbau der Bundeswehr von einer internationalen Einsatztruppe (Afghanistan, Mali) zurück zu einer Armee der Landesverteidigung wird Geld kosten, keine Frage. Doch so lange sich nichts an den Strukturen ändert, werden auch die zusätzlichen 100 Milliarden Euro kein großes Mehr an Sicherheit bringen. Und die von Scholz ausgerufene Zeitenwende als ein Signal für eine überhastete und sinnlose Aufrüstung in Erinnerung bleiben./yyzz/DP/mis