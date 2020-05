Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Bonus für Familien

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Bonus für Familien:

"Ein Bonus von ein paar hundert Euro sei eigentlich jeder Familie gegönnt.



Aber ihnen nützt es mehr, wenn mit diesem Geld die in vielen Fällen immer noch sehr schlechte digitale Ausstattung der Schulen auf ein modernes Niveau gehoben wird. Außerdem haben derzeit weder jede Familie Internet noch jedes Kind ein passendes Endgerät. Hier muss der Staat dafür sorgen, dass Eltern in prekären Verhältnissen geholfen wird, damit Chancengleichheit besteht. Denn digitales Lernen wird in Zukunft eine größere Rolle spielen als heute."/al/DP/he