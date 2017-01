Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Amtsübernahme Trump

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Amtsübernahme Trump:

"Für den Westen könnte der 45. Präsident der USA zu einer der größten Herausforderungen seit dem Fall des Eisernen Vorhangs werden, weil außenpolitische Grundpfeiler ins Wanken geraten könnten.



In Zeiten, in denen die EU in der tiefsten Krise ihrer Geschichte steckt, in denen Populisten in den Niederlanden und Frankreich nach der Macht greifen, keine ungefährliche Situation. Aber auch Chance - für den (überfälligen) Ausbau einer gemeinsamen EU-Verteidigungs- und -Sicherheitsarchitektur."/ra/DP/he