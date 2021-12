Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Ampel-Koalitionsvertrag

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Ampel-Koalitionsvertrag:

"Nun also Fortschritt - den braucht das Land auf jeden Fall. Am Ende der 16 Jahre Merkel-Moderation traten die Defizite deutlich zutage: Um Digitalisierung, Bildung und Verwaltung ist es nicht zum Besten bestellt. Corona hat diese Lücken offenbart. Ob Olaf Scholz in dieser Legislaturperiode als Heilsbringer wirken kann, darf bezweifelt werden. Dazu sind die Strukturen zu verkrustet, das Aufbrechen wird dauern. Gelingt es Scholz, das Klima innerhalb des Ampelbündnisses positiv zu gestalten, kann zumindest der Aufbruch in die Zukunft begonnen werden."/ra/DP/nas