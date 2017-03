Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Agenda / SPD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Agenda / SPD:

"Wenn SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz die Verlängerung des Arbeitslosengelds I an die Bedingung knüpft, dass der Bezieher eine Qualifizierung durchläuft, dann kann dies ein erster Schritt hin zu einer Arbeitsmarktpolitik sein, die Deutschland fit(ter) macht für die digitale Zukunft.



Längst noch nicht alle Firmen haben erkannt, wie wichtig es ist, die Beschäftigten am besten kontinuierlich und konsequent zu schulen für die sich immer rascher wandelnden Anforderungen (und auch Chancen) der fortschreitenden Digitalisierung. Wenn der Staat hier sinnvolle Schulungen anstößt und finanziell fördert, dann kann dies auch den Unternehmen gut tun. Und dann würde aus der Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds im Idealfall eben keine staatlich finanzierte Brücke zum Vorruhestand, sondern ein Schritt, um Erwerbslose wieder in zukunftsfähige Beschäftigung zu bringen."/ra/DP/she