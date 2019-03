Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zur Situation auf der Krim

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zur Situation auf der Krim:

"Russland hat sich die Krim sicherlich völkerrechtswidrig, mit Sicherheit aber nicht gegen den Willen der Mehrheit der dortigen Bevölkerung zurückgeholt.



Die russische Führung nahm beim Referendum im März 2014 quasi moralisches Recht in Anspruch und wurde mit großer Zustimmung bestätigt. Jetzt, nach fünf Jahren, ist die Krim fester Bestandteil Russlands. Westliche Sanktionen werden daran nichts mehr ändern. Sie verhärten nur die Fronten. Und das hilft weder der Krim, noch den leidenden Menschen in der umkämpften Ostukraine, noch dem Frieden in ganz Europa."/yyzz/DP/he