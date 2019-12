Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zur Berliner Kulturpolitik

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung' zur Berliner Kulturpolitik:

"Das wegen ausufernden Baukosten von inzwischen 450 Millionen Euro höchst umstrittene Berliner Museum für Kunst des 20. Jahrhunderts soll einen neuen Namen erhalten.



Aus den Ohren, aus dem Sinn des Steuerzahlers, könnte man meinen. Dass das Museum der Moderne endlich gebaut wird, stellt in erster Linie die Privatsammler zufrieden. Auf 9000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden jeweils 1000 Quadratmeter den Sammlungen Erich Marx sowie Ulla und Heiner Pietzsch überlassen. Sicher ist es wichtig, dass Werke von Beckmann, Kirchner, Genzken, Tübke und Tillmans der Öffentlichkeit nicht verborgen bleiben. Gleichzeitig üben kunstverliebte Mäzene gewaltigen Druck aus auf Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Die latent zur Selbstüberschätzung neigende, klamme Hauptstadt Berlin möchte doch so gern in die Erste Liga der Kultur-Metropolen aufsteigen. Den Berlinern wird wohl schnell ein neuer Name einfallen. Ansonsten wäre "Palazzo Prozzo" seit dem Abriss des Palasts der Republik 2008 zu haben."/yyzz/DP/he