Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zur Bahn

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zur Bahn:

"Was bedeutet das für uns Bahnfahrer und Steuerzahler? Ganz einfach: Die aktuell am Bahnsteig spürbaren Probleme werden uns wohl erhalten bleiben - wie etwa die Verspätungen, die seit Monaten zunehmen.



Zugleich steigt angesichts von Mindereinnahmen, aber auch von notwendigen Investitionen der Schuldenberg bedrohlich an. Die magische Marke von 20 Milliarden Euro wird nun gerissen werden."