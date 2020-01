Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zum Konflikt Iran/USA

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zum Konflikt Iran/USA:

"Muskelspiele mit todernstem Hintergrund betreiben US-Präsident Donald Trump und Irans Revolutionsführer Ali Chamenei.



Ob der Militärschlag und die anschließenden Kraftmeiereien Trumps so unbedacht waren, darf man bezweifeln. Der US-Präsident steht im Wahlkampf und in einem Amtsenthebungsverfahren, über das jetzt zum Bedauern der Demokraten niemand mehr spricht. Und die Belagerung der US-Botschaft im Irak vor ein paar Tagen weckte Erinnerungen an die Terrortage in Teheran 1979, als die US-Botschaft durch Milizen 444 Tage besetzt war, die Großmacht USA gedemütigt worden war und ein US-Präsident sein Amt verlor. Die Größe der USA zu beschwören, ist ja eines der politischen Gestaltungsmittel des US-Präsidenten. Sie zählt zu den zentralen Aussagen, mit denen er seiner Wähler gewinnt."/ra/DP/he