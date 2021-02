Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Wirtschaftsgipfel/Corona

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Wirtschaftsgipfel/Corona:

"Andere zeigen wie's geht: Impfkönig Israel wird am Sonntag weite Teile des öffentlichen (Wirtschafts-)Lebens wieder von allen Beschränkungen befreien.



Bei uns muss es nun heißen: Impfen, impfen, impfen - und sämtliche Kosten des Lockdowns in Entscheidungen einbeziehen. Das hypnotisierte Starren auf Inzidenzwerte allein ist bedeutungslos. Inzwischen ist Deutschland nämlich Mangel-Land. Es mangelt vor allem an Impfstoff. Es mangelt an einer Öffnungsstrategie. Es mangelt an Planbarkeit. Und am schlimmsten: Es mangelt an Hoffnung. Die Regierung beschert uns endlose Folgen von Lockdown-Verlängerungen nach intransparenten Kriterien, gerechtfertigt von immer neuen Argumenten die wie ein Schachtelteufel aufpoppen, wann immer sie benötigt werden."/yyzz/DP/fba