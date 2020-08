Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Weißrussland

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Weißrussland:

"Wie es in Weißrussland weitergeht, hängt von der Beharrlichkeit der Opposition und dem Verhalten Russlands ab.



Wird Russland Lukaschenko als Präsident die Unterstützung entziehen? Vielleicht. Wird Moskau die Kontrolle über seinen Hinterhof aufgeben? Sicher nicht. Zudem hilft ein Blick nach Minsk, die Verhältnisse in Deutschland ins rechte Licht zu rücken. Wer heute davon redet, wir lebten hierzulande in einer "Diktatur", der hat alle Maßstäbe verloren - was allerdings keineswegs bedeutet, dass die letzte Diktatur Europas nicht als Warnung vor fatalen Entwicklungen dienen kann und soll."