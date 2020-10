Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Trump zurück im Weißen Haus

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Trump zurück im Weißen Haus:

"Amüsant zu beobachten, wie zuverlässig die Anti-Trumpisten in aller Welt über das Stöckchen springen, das ihnen der Präsident da hinhält.



Das ist wie eine Lehrstunde zu Pawlowschem Reflex und politischer Verbohrtheit in einem. Das Toben in Kommentarspalten und sozialen Medien nützt aber am Ende nur Trump bei der Mobilisierung seiner Anhänger. Bei all dem ist seine Rückkehr ins Weiße Haus natürlich ein Signal der Stabilität: Die USA werden regiert. Die Börsen, Seismographen für Instabilität, reagierten bereits am Montag auf Trumps Ausflug positiv. Daher gilt: Na klar - die Rückkehr ins Weiße Haus war richtig."/yyzz/DP/fba