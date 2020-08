Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Tierwohllabel

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Tierwohllabel:

"In Umfragen äußern Verbraucher zwar immer wieder, dass sie für mehr Tierwohl sind und lieber Fleisch aus artgerechter Haltung kaufen als aus der Massentierhaltung - gehandelt wird dann aber doch oftmals ganz anders.



Gekauft wird, was günstig ist. Deshalb ist es nun höchste Zeit, dass seitens der Politik gehandelt wird. Die Tierwohl-Abgabe soll es richten. Wichtig ist dabei, dass das zusätzliche Geld, was die Verbraucher über den höheren Kaufpreis generieren würden, beim Fleischerzeuger ankommt. Schließlich konkurrieren hiesige Landwirte mit den Weltmärkten. Nur wenn die Betriebe hier vor Ort finanzielle Unterstützung erhalten, können sie den Tieren bessere Haltungsbedingungen bieten. Lässt man die Unternehmer mit den höheren Haltungskosten allein, droht vielen der finanzielle Ruin. Wenn es keine heimische Fleischwirtschaft mehr gibt, müssen wir die Waren aus fernen Regionen importieren. Und dort reicht unser Einfluss, die Haltungsbedingungen für die Tiere zu verbessern, nicht mehr hin."/ra/DP/he