Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Steuern

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Steuern:

"Mehr als die Hälfte der Kommunen hat in den vergangenen Jahren die Steuern erhöht - und das in einer Zeit, in der die Konjunktur brummte wie kaum je zuvor und die Steuereinnahmen mehr als reichlich sprudelten.



Der Blick auf das Steuergebaren der Kommunen bestätigt die alte Gewissheit: Der Staat bekommt nie genug. Er will in der Tat allzeit das Beste seiner Bürger: ihr Geld. Und möglichst immer mehr davon."/al/DP/tav