Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Söder/Laschet

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Söder/Laschet:

"Die Frage nach dem Kanzlerkandidaten mag ja für die CDU eine schmerzhafte Sache sein.



Allerdings enthebt es sie für den Moment, sich mit dem programmatischen Vakuum in den eigenen Reihen zu befassen. So ein Familienkrach im Kanzlerwahlverein funktioniert wie ein Tarnnetz für besagte Leere. Angesichts dessen und der Minderleistungen in der Tagespolitik ist die Union heute so etwas wie eine Blackbox: Der Wähler wirft oben seinen Stimmzettel ein und muss sich überraschen lassen, was unten herauskommt."/yyzz/DP/fba