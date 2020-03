Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Rundfunkgebühren

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Rundfunkgebühren:

"Die Ministerpräsidenten nutzen die Gunst der Corona-Stunde, um neue Lasten auf die Schultern der Deutschen zu türmen.



Als sei die Steuer- und Abgabenlast nicht schon hoch genug, geben die Landeschefs grünes Licht für die Erhöhung der Rundfunk-Gebühren. Das ist ein Unding. Das System muss sich ändern. Am besten wäre es, Deutschland würde es auf ein Pay-TV-Modell analog zu Ideen aus Großbritannien umstellen. Dann bräche man endlich mit dem Zwangsschröpfen für ARD und ZDF. Wer sie sehen und hören will, der kann. Wer nicht will, der muss nicht. Den Rest regelt der Markt."/yyzz/DP/nas