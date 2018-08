Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Mittags-Nickerchen

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Mittags-Nickerchen:

"Snoozing is losing - wer schlummert, verliert.



Das ist in vielen Unternehmen leider die gängige Meinung, wenn es ums Nickerchen im Büro oder generell um das Thema Schlaf geht. Viele Manager brüsten sich damit, dass sie auch mit wenig Schlaf auskommen. Inzwischen gibt es erfreulicherweise Ausnahmen wie den Amazon-Gründer Jeff Bezos. Vielleicht trägt er damit zum Umdenken bei, denn Wissenschaftler haben bereits bewiesen, dass Schlaf ein Leistungsreservoir ist. Auch kurze Ruhepausen können den Akku wieder aufladen und so die Leistung verbessern - das ist sowohl im Sinne des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers."/yyzz/DP/he