Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Karlsruher-EZB-Urteil

OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zu Karlsruher-EZB-Urteil

Es gibt nicht wenige, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Staatsanleihenkäufen der EZB als historisch bezeichnen.



Das liegt am Ende allerdings weniger an den ökonomischen Konsequenzen, die überschaubar bleiben dürften, als vielmehr an dem politischen Beben, das es ausgelöst hat. Erstmals in seiner Geschichte hat sich Deutschlands höchstes Gericht gegen das höchste EU-Gericht gestellt. Es ist kein Zufall, dass das Urteil in Polen und Ungarn begeistert aufgenommen wurde. Die dortigen Regierungen haben Rechtsprechung aus Luxemburg schon in der Vergangenheit gern ignoriert, wenn sie ihnen nicht in den Kram passte. Wenn jetzt sogar das mächtige Bundesverfassungsgericht diese in Zweifel zieht, dürften sie sich in ihrer Auffassung bestätigt fühlen. Selbst wenn man inhaltlich den Richtern in Karlsruhe folgen mag. Für Europa und das europäische Gemeinschaftswerk war der vergangene Dienstag ein schwarzer Tag./yyzz/DP/zb