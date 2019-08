Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Italien

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Italien:

"In Italien soll es eine neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten geben.



Das ist die gute Nachricht - für das Land selbst und auch für Europa. Denn die neue Koalition wird hoffentlich dafür sorgen, dass Italien nicht durch immer neues Schuldenmachen noch tiefer in die Krise schlittert. Doch diese grundsätzlich positive Entwicklung beinhaltet auch große Gefahren. Denn man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass der bisherige Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega die neue Regierung vor sich hertreiben wird. Angriffsflächen gibt es leider ausreichend, denn niemand kann die riesigen Probleme Italiens innerhalb kurzer Zeit lösen. Sollte die neue Regierung also nicht schnell für Ruhe in der Politik und Verbesserungen für die Menschen sorgen, könnte Salvinis Zeit auf der Oppositionsbank nur von kurzer Dauer sein."/zz/DP/nas