Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Esken/Vermögensabgabe

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Esken/Vermögensabgabe:

"In der Corona-Krise kommt Esken mit einem Plan, den linke Politiker immer dann aus dem Schrank holen, wenn die Situation es zulässt, besonders effektiv Stimmung gegen "Reiche" zu machen.



Das ist natürlich keine Realpolitik, sondern populistischer, rabaukiger Klassenkampf, der auf den Deutschen Neid setzt. Es ist ein Ammenmärchen, dass "Reiche" ihren Besitz auf dicken Konten bunkern. Überwiegend ist das Kapital in Unternehmen gebunden, und Rücklagen werden eben jetzt, in der größten Not, gebraucht. Das sind keine Verfügungsreserven des Staates."