Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Erdogan in Deutschland

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Erdogan in Deutschland:

"Der türkische Präsident Erdogan möchte also eine "Wiederannäherung", einen "Neustart" und "Beziehungen auf Augenhöhe.



Doch so einfach ist das nicht. Da legt seine Polizei den Auslandstürken eine Denunziations-App für Oppositionelle ans Herz. Da soll ein Berliner Polizist mit türkischen Wurzeln für Ankaras Geheimdienst gespitzelt haben. Da sitzen noch immer Deutsche in türkischen Zellen, da wird der Islam als Werkzeug zur Einflussnahme auf Auslandstürken missbraucht. Vom diktatorischen Gehabe im Inland wäre zudem auch ausführlich zu reden. Fazit: Da kommt ein grässlicher Gast, den die Bundesregierung besser nicht eingeladen hätte."/yyzz/DP/she