Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Corona-Impfpflicht

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Corona-Impfpflicht:

"Allgemeine Impfpflicht ist nicht verhältnismäßig. Ein Vorratsbeschluss aufgrund etwaiger Virus-Varianten, die vielleicht, möglicherweise, eventuell, unter Umständen in diesem Herbst, im nächsten Herbst oder in irgendeinem Herbst kommen könnten, ist zudem ein massiver Schlag gegen die individuelle Freiheit und in jedem Fall rechtlich fragwürdig. Macht nun die "Impfpflicht ab 50" die Sache besser? Nein. Im Gegenteil. Die Politik plant eine Art Altersdiskriminierung. Sie plant unsägliche, paternalistische Bevormundung einer willkürlich abgegrenzten Altersgruppe, die sie Sonderregeln unterwerfen will. Als ob die 50-Plus-Generation Entmündigung zu ihrem eigenen Besten nötig hätte! Als ob diese Generation nicht am besten wüsste, was gut für sie ist! Hallo, SPD, CDU, Grüne und FDP! Lasst uns gefälligst in Ruhe!"/kkü/DP/nas