Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Corona-Ausblick

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" schreibt zu Corona-Ausblick:

Wie werden wir in einigen Jahren auf das Weihnachtsfest 2020 zurückblicken? Werfen wir mal einen optimistischen Blick in die Zukunft: Wir haben gelernt, mit dem Virus zu leben, haben es idealerweise durch Impfimmunität so weit eingedämmt, dass es seinen Schrecken verloren hat.



Die Erinnerungen an Solidarität, Nachbarschaftshilfe und Rücksicht in der Gesellschaft sowie an Innovationskraft, Flexibilität und Durchhaltevermögen in der Wirtschaft sind stärker als der gesellschaftliche Flurschaden, den Polarisierung, Verschwörungstheorien und Spaltung angerichtet haben. Vielleicht sehen wir immer noch Menschen, die aus Angst vor Infektionen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Und möglicherweise ist der Handschlag nicht zurückgekehrt. Das wäre schade, aber sei's drum./yyzz/DP/eas