Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Begrenzung der Kanzler-Amtszeit

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Begrenzung der Kanzler-Amtszeit:

"An der Regierung Merkel sehen wir, dass ihr eindeutig die Puste ausgeht.



Natürlich hat sie aktuell alle Hände voll zu tun mit der Bewältigung der Corona-Krise. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass es in Deutschland zahlreiche andere Baustellen gibt, auf denen es seit Jahren kaum Fortschritte gibt. Stichworte wie Digitalisierung, Bildung, Klima hören wir immer wieder, nur: Es geht nicht entscheidend voran. Deutschlands Qualitätssiegel "Made in Germany" droht arg ramponiert zu werden. Nach einer Phase des routinierten Regierens droht nach vielen Jahren Amtszeit die Phase des reines Verwaltens. Spätestens dann ist die Zeit gekommen, dass andere das Ruder übernehmen."/ra/DP/jha