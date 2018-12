Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Ausfälle bei der Bahn

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Ausfälle bei der Bahn:

"Die Bahn - und auch ihre privaten Konkurrenten - müssen einen besseren Service im Störungsfall zur Daueraufgabe machen.



Vor allem aber müssen den vollmundigen Ankündigungen zum Aufmöbeln von Schienensträngen und Fuhrpark endlich mehr beherzte, nachhaltig wirksame Taten folgen. Konkret: Es muss investiert werden. Immer neue Pannen werfen ein Schlaglicht auf den Zustand der Infrastruktur. Jüngstes Beispiel war am Wochenende ein Defekt in der Stromversorgung am Hauptbahnhof Hannover. Das ist ein zentraler Knoten. Stundenlang lief nichts, mit weiter Ausstrahlung in alle Richtungen. Man kann sich die Folgen ausmalen. Immer deutlicher wird: Wir haben eine bessere Bahn verdient - und die Bahn mehr Geld."