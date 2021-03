Pressestimme: 'Nordsee-Zeitung' zum Corona-Gipfel

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - "Nordsee-Zeitung" zum Corona-Gipfel:

"Auch Verantwortliche in Bund und Ländern haben sich im Laufe der Pandemie immer wieder der Realität verweigert und den Bürgern - gegen den Rat der Experten - Erleichterungen in Aussicht gestellt, die sie dann nicht einlösen konnten.



Das war zuletzt vor wenigen Wochen so, als man einen detaillierten Öffnungsplan beschloss, obwohl die Zahlen schon eindeutig nahelegten, dass dieser so nicht einzuhalten sein würde. Nichts zermürbt mehr, nichts zerstört mehr Vertrauen als enttäuschte Hoffnungen. Und nichts wäre in der derzeitigen Situation schädlicher als eine schlecht gemachte Öffnungspolitik, die am Ende dazu führt, dass nur noch länger geschlossen werden muss. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin sollten daran denken, wenn sie an diesem Montag über die weiteren Schritte zur Bekämpfung der Pandemie beraten."/yyzz/DP/he