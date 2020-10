Pressestimme: 'Nordsee-Zeitung' zu TV-Duell/USA

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - "Nordsee-Zeitung" zu TV-Duell/USA:

"Es geht auch anders.



Das ist die Botschaft der Nacht zum Donnerstag, als die beiden Bewerber um die US-Vizepräsidentschaft im TV-Duell aufeinandertrafen. Die Demokratin Kamala Harris und der Republikaner Mike Pence mögen sich in ihren Ansichten so fundamental unterscheiden wie ihre Chefs. Aber anders als diese waren sie immerhin in der Lage zu einer Auseinandersetzung, die wieder mehr an Debatte als an Schreikampf erinnerte. Das ist nach vier Jahren Gepöbel und Getwitter nicht wenig und nährt die Hoffnung, dass eine Rückkehr der USA zu einer zivilisierten politischen Kultur möglich ist. Jedenfalls in einer Zeit, in der nicht mehr Donald Trump im Weißen Haus in Washington residiert."/yyzz/DP/he