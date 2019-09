Pressestimme: 'Nordsee-Zeitung' zu Greta Thunberg

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - "Nordsee-Zeitung" zu Greta Thunberg:

"Thunberg ist für viele Menschen eine Projektionsfläche - das Symbol ihrer Hoffnungen, aber auch ihrer Ängste.



Sie wird deshalb von Mitstreitern und Gegnern gnadenlos überhöht. Was es bedeuten muss, eine solche Last mit sich herumzutragen, lässt sich kaum ermessen. Zumal Greta Thunberg sichtbar ganz persönlich an der Unfähigkeit der Welt leidet, die notwendigen Entscheidungen zur Rettung des Weltklimas zu treffen - wie ihr sehr emotionaler Auftritt beim jüngsten Klimagipfel in New York gezeigt hat. Aber niemand kann die Welt alleine retten. Man kann deshalb nur hoffen, dass die 16-Jährige gut auf sich aufpasst. Und dass alle in ihrer Umgebung, die es gut mit ihr meinen, ihr dabei helfen. Greta Thunberg gilt übrigens auch als Kandidatin für den Friedensnobelpreis. Sie hätte ihn verdient. Aber wünschen mag man ihn ihr nicht."/al/DP/he