Pressestimme: 'Nordkurier' zur stockenden Impfkampagne

NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - "Nordkurier" zur stockenden Impfkampagne:

"Dass die Zahl der Nebenwirkungen gemessen an der Zahl der Impfungen vergleichsweise gering ist, steht allerdings lange fest und wird immer wieder auch berichtet.



Das Problem: Diese Nachrichten, transportiert über klassische Medien wie Zeitung und Fernsehen, kommen bei vielen Menschen, die eher ominösen Internetkanälen und der Freundin Glauben schenken, nicht mehr an. Hier braucht es dringend wirkungsvollere Kampagnen und medizinische Aufklärung über viele Kanäle. Die Argumentation für das Impfen im Interesse der eigenen Gesundheit und der Solidarität gegenüber der Gemeinschaft ist denkbar einfach: Zwei Tage mit Grippe-Symptomen im Bett sind allemal besser als sechs Wochen am Beatmungsgerät auf der Intensivstation."/yyzz/DP/he