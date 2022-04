Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur Diskussion über die Atomkraft

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur Diskussion über die Atomkraft:

"Gerade weil es um existenzielle Fragen geht, darf in dieser Diskussion nichts von vornherein ausgeschlossen werden. Das gilt auch für die Atomkraft, die zum Jahresende endgültig stillgelegt werden soll. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck lehnt einen Weiterbetrieb ab, weil einer "minimalen Mehrproduktion an Strom" maximale Sicherheitsrisiken entgegenstünden. Dabei produzierten die wenigen Meiler, die 2021 noch in Betrieb waren, mehr Strom als alle Photovoltaikanlagen zusammen."/yyzz/DP/nas