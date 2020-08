Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' (Bayreuth) zum Mittelmeer-Konflikt

NAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" (Bayreuth) zum Mittelmeer-Konflikt

Die EU weiß nicht, wie sie mit dieser Militarisierung der türkischen Außenpolitik umgehen soll.



Die türkische Regierung deutet zur Rechtfertigung ihrer Linie vor der eigenen Öffentlichkeit historische Ereignisse und Entwicklungen einfach so um, wie es ihr gerade passt. Dass die Grenzstreitigkeiten mit Griechenland ausgerechnet jetzt offen ausbrechen, hängt mit einer Umorientierung der türkischen Politik zusammen. In Ankara hat sich ein Weltbild durchgesetzt, das internationalen Allianzen wie EU und Nato wenig Bedeutung zumisst und den türkischen Nationalstaat in den Mittelpunkt stellt. Damit werden europäische Sanktionen gegen Ankara wahrscheinlich. Die Eskalation im Mittelmeer könnte erst begonnen haben./yyzz/DP/mis