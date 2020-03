Pressestimme: 'Nordbayerische Kurier' zur Klopapier-Panik

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerische Kurier" zur Klopapier-Panik:

"Andererseits unterliegt Kaufpanik einer fatalen Logik.



Sie verhält sich wie das Coronavirus selbst: Sie steckt an und verbreitet sich, wenn sie nicht eingedämmt wird, lawinenartig. Fängt einer damit an, fühlen sich andere sofort unter Druck gesetzt und greifen zu, um bloß nicht zu kurz zu kommen, egal ob der Bedarf objektiv gesehen da ist oder nicht. Die letzte Konsequenz auf den Eskalationsstufen wäre die Rationierung von Waren, was die Panik erst recht schüren würde. Bleibt also nur der Appell: Leute, macht mal halblang! Kauft so viel, wie Ihr wirklich braucht. Dann ist jeder gut versorgt, auch auf der Toilette."/yyzz/DP/nas