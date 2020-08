Pressestimme: 'Nordbayerische Kurier' zum Impfstoff aus Russland

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zum Impfstoff aus Russland

"Im weltweiten Wettlauf um den Impfstoff brennt Moskau darauf, als Sieger vom Platz zu gehen - als jemand, der dem Westen und China zeigt, wie's geht.



Bei diesem Spiel sitzt Donald Trump mit am Tisch, das stimmt. Nur macht das die Sache kein Jota besser. Corona stürzt die Gesundheitssysteme und die Wirtschaft auf der ganzen Welt in eine tiefe Krise. Der einzige Ausweg liegt somit in internationaler Zusammenarbeit - also im Gegenteil des geostrategischen Machtpokers zweier undemokratischer (Putin) und unfähiger (Trump) Politiker."/yyzz/DP/fba